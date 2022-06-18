Niğde Belediyesi oyun parkları yeniliyor

Niğde Belediyesi, çocukların daha sağlıklı, temiz ve huzurlu ortamlarda oyun oynayabilmeleri amacıyla il genelindeki tüm parklarda eskiyen oyun gruplarını yenileme çalışmalarına devam ediyor.NİĞDE (İGFA) - Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki tüm parklarda eskiyen oyun gruplarının yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanılabilir bir Niğde için çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Daha yaşanılabilir Niğde için çıktığımız bu yolda, çocuklarımızın sağlıklı, temiz ve huzurlu ortamlarda oyun oynayabilmeleri için ilimiz genelinde ki tüm parklarda eskiyen oyun gruplarımızı yeniliyoruz. Çocuklarımız bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz ve umut çiçeklerimizdir. Onların gül yüzünde açan tebessümler bizim için her şeyden daha önemlidir” ifadelerini kullandı.