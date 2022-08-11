Nevşehir'in mahallelerinde aşure bereketi

Nevşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtımı gerçekleştirdi.Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi düzenlediği program kapsamında mahallelerde yaşayan komşular arasında birlik ve beraberliği artıran, kaynaşmayı sağlayan aşure ikram etme geleneğini sürdürmek için mahallelerde aşure dağıtımına başladı.

Her gün farklı mahallelerde gerçekleştirilecek olan aşure dağıtımının ilki Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 350 Evler Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Emek Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Mahallelerdeki parklarda gerçekleştirilen aşure dağıtımına Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, parti yöneticileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri dağıtımlarda çocuklarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Savran, mahalle sakinleri ile de sohbet etti.

Aşure ikramlarının 12 Ağustos Cuma akşamına kadar farklı mahallelerde süreceği bildirildi.