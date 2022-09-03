Narlıdere, ilk günden İEF'nin yıldızı oldu

Narlıdere Belediyesi, ilk günden bu yıl 91.kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın yıldızı oldu. Uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu’ya da ev sahipliği yapan fuarda açtıkları stantlara herkesi beklediklerini söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "İyi, temiz ve adil gıda mottosuyla yerli ve milli tarıma yönelik uygulamaları ilçemizde hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Ziyaretçilerimizi ilçemizin lezzetlerini tanıttığımız stantlarımıza bekliyoruz" dedi.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, ilk günden İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) yıldızı oldu ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi İzmir Köy Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer de Narlıdere Belediyesi'nin standını ziyaret ederek hem bilgi aldı hem de Narlıdere'de üretilen ürünlerin tadına baktı. Bu yıl 91.kez düzenlenen ve 11 Eylül 2022'ye kadar sürecek fuara Slow Food ve Terre Madre stantları ile katılan Narlıdere Belediyesi, fuar boyunca yerli ve yabancı misafirlere ilçenin tanıtımını yapacak. Narlıdere sınırları içerisinde hizmet veren gıda işletmelerinin ve Narlıdere Belediyesi Kadın Girişim ve Üretim İşletme Kooperatifi'nin ilçenin yerel lezzetlerini 10 gün boyunca ziyaretçilerle buluşturacağı fuarda; ilçede gerçekleştirilen projeler ve verilen hizmetler hakkında katılımcılara bilgilendirme de yapılacak.

YEREL LEZZETLER İKRAM EDİLECEK

Narlıdere Belediyesi Kadın Girişim ve Üretim İşletme Kooperatifi, Terra Madre Anadolu 2022 boyunca ziyaretçileri Narlıdere standında ağırlayacak. Slow Food standında, nar suyundan reyhan şerbetine, şevketi bostandan enginarlı pilava kadar birçok yerel lezzet ziyaretçilere ikram edilecek. İlçede hizmet veren gıda işletmeleri de Terra Madre Anadolu 2022 kapsamında deniz mahsullerinden pastane ürünlerine kadar birçok ürünü fuar boyunca vatandaşlarla buluşturacak.

STANTLARIMIZA BEKLİYORUZ

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, herkesi İEF'de açtıkları Terra Madre ve Slow Food stantlarına davet ederek, "Dünyanın en büyük gıda hareketi Slow Food topluluğunun üyesi olan Narlıdere Belediyemiz, İEF ile eş zamanlı düzenlenen ve dünyanın farklı yerlerinden üreticilerin yer aldığı Terre Madre Anadolu 2022 fuarında ilk günden büyük ilgi gördü. Narlıdere Belediyesi olarak yerel üreticilerimizi her zaman destekliyor; iyi, temiz ve adil gıda mottosuyla yerli ve milli tarıma yönelik uygulamaları ilçemizde hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. İlçemizdeki gıda işletmelerimizle de işbirliklerimize devam ediyoruz. Ziyaretçilerimizi yerel lezzetlerimizi tanıttığımız stantlarımıza bekliyoruz" dedi. Başkan Ali Engin, fuar boyunca ziyaretçilere Narlıdere'de gerçekleştirdikleri çalışmaları ve hayata geçirmeyi planladıkları projeleri de anlatacaklarını ifade etti.