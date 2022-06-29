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Narenciye ve nar ağaçlarını avcı böcek koruyacak

Yerel 29.06.2022, 18:25
Narenciye ve nar ağaçlarını avcı böcek koruyacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarladan sofraya güvenilir gıda için üreticilere tarımsal biyolojik mücadelede kullanılan faydalı böcek desteği veriyor. Döşemealtı ve Konyaaltı’nda 36 üreticiye bin dekar alan için avcı ve parazitoit böcek dağıtıldı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde kimyasal ilaçlar yerine insan ve çevre sağlığını korumak için biyolojik mücadele metotlarını üreticilerle buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından turunçgil, nar ve Trabzon hurmasında ciddi kayıplara neden olan unlu bit zararlısıyla mücadele için Döşemealtı ve Konyaaltı ilçelerinde çiftçilere faydalı böcek dağıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı teknik ekip tarafından yapılan faydalı böcek salımı ile hem verim kaybı önlenecek hem de daha doğal ürünler elde edilmiş olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen faydalı böcekler ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, pestisit kalıntısının önüne geçilmesi ve ihracatta yaşanan kalıntı sorununa çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Döşemealtı ilçesinde bağlı Çığlık, Konyaaltı ilçesinde bağlı Zümrüt ve Akdamlar mahallelerindeki 36 üreticiye bin dekar alan için 400 bin predatör avcı böcek ile 800 bin parazitoit böcek dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi Hatice Parlak tarafından üreticilere önce biyolojik mücadeleyle ilgili bilgilendirme yapıldı ardından da nar ve narenciye bahçelerinde faydalı böcek salınımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi Hatice Parlak, tarımsal ilaçlamaya alternatif olarak üreticilere faydalı böcek desteğinin sürdüğünü belirterek, “Faydalı böceklerin kullanılmasıyla pestisit kalıntısının önüne geçmek, üretici ve tüketicinin sağlığını korumayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz faydalı böcekleri nar ve turunçgil ağaç gövdelerine bıraktık. Unlu bit özellikle turunçgilde, Trabzon hurmasında ve narda ciddi ürün kayıplarına neden oluyor. Hasat sezonuna kadar bahçenin ve unlu bitlerin durumunu takip edeceğiz gerekirse tekrar salım yaparak takviyede bulunacağız” diye konuştu.

Çığlık Mahallesi’nde nar üreticiliği yapan Mehmet Kara, “Unlu bit narın en önemli zararlısı. Kimyasal ilaçlama hem maliyetli hem de üründe kalıntı bıraktığı için ihracatta sıkıntı yaşatıyor. Bundan dolayı faydalı böcek ile biyolojik mücadeleye başladım. Büyükşehir Belediyesi bu konuda bize ücretsiz destek sağladı. Faydalı böcekleri nar bahçemize saldık. Hiçbir kimyasal ilaç kullanmadan yüzde yüz doğal yetiştirilen narları ihraç etmek istiyorum” dedi.

Konyaaltı Zümrüt Mahallesi’nde narenciye üretimi yapan Hüseyin Temel, “Bahçelerimizde biyolojik mücadeleyi tercih etmemizin sebebi ürünlerimizi sağlıklı yetiştirmek. Antalya Büyükşehir Belediyesi ücretsiz olarak bize faydalı böcek desteği sağladı. Şimdi bahçeme gidip böceklerin salımını yapacağım. Başkan Muhittin Böcek, çiftçinin derdini biliyor anlıyor o yüzden kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Yine Zümrüt Mahallesi’nde üreticilikle uğraşan Nail Avcı, “Portakal ve nar üretimi yapıyorum. Unlu bit, ürünlerimize zarar veren, bitkinin kirlenmesine ve pazar değerinin düşmesine neden oluyor. Faydalı böcek ile mücadele hem basit bir uygulama hem de maliyetsiz. İlaç kalıntıların olmadığı sağlıklı ürünler yetiştirmek istiyoruz. Yerelden kalkınma sloganıyla bizim gibi üreticileri desteklediği için Başkanımıza teşekkür ederiz. Başkanımızın çiftçi çocuğunu olduğunu, portakal bahçelerinde ve cam seralarda çalıştığını, patos yaptığını biliyoruz. O yüzden halimizden anlıyor. Çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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