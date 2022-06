Naci Girginsoy Öykü Yarışması'nda ödül zamanı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği işbirliğiyle vefatının 40’ıncı yıl dönümü anısına Naci Girginsoy adına düzenlenen öykü yarışmasında dereceye giren isimlere ödülleri takdim edildi.KOCAELİ (İGFA) - Kent tarihine iz bırakan değerlere sahip çıkan İzmit Belediyesi, 26 Haziran 1982 yılında hayatını kaybeden merhum gazeteci, yazar Naci Girginsoy’un anısına Aydili Sanat Derneği işbirliğiyle öykü yarışması düzenledi.

Yoğun katılım ve talebin olduğu yarışmada dereceye giren isimler seçici kurulu oluşturan Şair ve Yazar Fatma Türk Kuşkaya, Şair ve Yazar Türkiye PEN Yazarlar Derneği İkinci Başkanı Halil İbrahim Özcan, Şair ve Yazar Türkiye PEN Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Aliye, Yazar Öner Yağcı, Yazar Prof. Dr. Emin Sami Arısoy ve Gazeteci, Şair ve Yazar Ruhan Odabaş tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde belirlendi.

DERECEYE GİRENLER

İlimizin yanı sıra şehir dışından da birçok başvurunun yapıldığı Naci Girginsoy Öykü Yarışması’nda jürinin değerlendirmeleri sonrası ‘Çoban Yusuf’ isimli öyküsü ile Tuncay Bilecen birinci oldu. ‘

Raşit’in Ayakkabıları’ isimli öyküsü ile Aysel Korkmaz ikinci olurken, ‘Türkan Şoray Kirpiği’ isimli öyküsü ile Hakan Cucunel ve ‘Rüzgarını Bekleyen Yaprak’ isimli öyküsü ile Hakan Karcı üçüncülüğü paylaştı.

Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Biz bu kentte sanata, edebiyata, her koşulda her şartta, her daim destek vermeye gayret ediyoruz. Bir toplumun olmazsa olmazıdır edebiyat ve sanat diyoruz. Bizde İzmit’in bu sanat damarlarını daha fazla açmaya, daha çok bunu işlemeye ve bunu yaparken de kentlilik bilincini de daha kuvvetlendirmek ve dayanışma gücünü en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Bu kentte iz bırakmış önemli üstatlarımızı anmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.