MUTTAŞ Havalimanlarına 4 milyon 304 bin yolcu taşıdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ kurulduğu günden bu güne Dalaman ve Milas&Bodrum Havalimanına 4 milyon 304 bin 897 yolcu taşıdı.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla’da, Muğla Büyükşehir Belediyesi yerli ve yabancı misafirlerine hızlı ve güvenli taşımacılıkla hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi kendi kuruluşu olan MUTTAŞ ile 2014 yılı Temmuz ayında başlattığı havalimanı taşımacılığında MUTTAŞ ile bugüne kadar 4 milyon 304 bin yolcu taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi Dalaman ve Milas&Bodrum Havalimanlarına Menteşe Otogar-Milas-Bodrum Havaalanı, Bodrum Otogar-Milas-Bodrum Havaalanı, Marmaris Otogar-Dalaman Havaalanı, Datça Otogar-Dalaman Havaalanı, Fethiye Otogar-Dalaman Havaalanı’na karşılıklı seferlerle hizmet veriyor. MUTTAŞ ile 2 havalimanına bugüne kadar 4 milyon 304 bin 897 yolcu taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2022 tarihinden bu güne ise 316 bin 261 yolcu taşıdı.