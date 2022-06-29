Mutluluğa kurşun sıktılar!

Antalya'da düğün konvoyunda havaya ateş ederek sözde kutlama yapan şahıslara Kumluca ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince cezai işlem uygulandı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün saat 12.40 sıralarında Finike istikametinden Ahmet Aliağa Bulvarı üzerinde düğün konvoyunda rastgele havaya ateş açıldığı ihbarı alan ekipler kısa sürede yapıkları takiple Kumluca Sanayi Sitesi'nde 3 araca durması yönünde ikazda bulundu.

Ç.A, S.S ve B.Y isimli şahısların kullandığı araçların içerisinde yolcu olarak H.A, E.B ve F.Y isimli şahısları ve araçları Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdiler.

Yapılan adlı aramada araçlarda 4 adet kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 dolu kartuş ve 1 adet dolu fişek ele geçirildi. Ayrıca araç içinde kovan ve boş kartuşlar olduğu da tespit edildi.

Şahıslar hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme' suçundan adli tahkikata başlanıldı.

Bu arada şahıslar hakkında toplam 10 bin 710 TL idari yaptırım uygulandı.