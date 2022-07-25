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MUSYANDER'de yaz istişaresi

Yerel 25.07.2022, 13:15
MUSYANDER'de yaz istişaresi

Bingöl'de Musyanlıların kurduğu 'Bingöl Yamaç Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği' Diyarbakır'da iş insanları ile bir araya gelerek, yapılacak çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Bingöl merkezinde Musyan olarak bilinen Yamaç Köyü'ne mensup olan ve yaklaşık 100 yıldan beridir Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafına göç eden Musyanlıların kurduğu ‘Bingöl Yamaç Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’, Diyarbakır’daki çalışmalarına sürdürüyor.

MUSYANDER Genel Başkanı Alaattin Elaltunkara, dernek olarak başta Diyarbakır olmak üzere dünyanın dört bir tarafında var olan akraba ve köylülerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Diyarbakır’da düzenledikleri kültürel etkinliklerin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de gerekli yardımları ulaştırmaya çalıştıklarını söyleyen Elaltunkara, "Yamaç köyüne bağlı resmiyette 15 köy var ve biz başta kendi köyümüz Musyan olmak üzere diğer çevre komşu köylülerimiz ile de irtibat halindeyiz. Öğrencilerimize burs konusunda elimizden gelen tüm imkanları sağlıyoruz bu konuda gerek iş adamlarımız gerek esnaflarımız olmak üzere öğrencilerimize her türlü desteği veriyoruz" dedi.

Elaltunkara, Diyarbakır’da artan COVID-19 vakalarından ötürü taziyelerin süresini 1 güne düşürüldüğünü, salgınla mücadele döneminde olduğu gibi taziyelerde de maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bu arada MUSYANDER Basın Medya Sorumlusu Hasan Elhakan ise, koronavirüs ile mücadeleyle ilgili normalleşme kapsamında bazı yasakların kaldırıldığını, ancak gelinen nokta salgının yeniden ciddi boyut kazandığın gördüklerini belirterek, "Derneğimizde yaptığımız acil istişare toplantısından sonra normal de 3 gün süren taziyelerimizi 1 güne düşürdük ve bu 1 günlük süreçte salgınla mücadele konusunda dernek olarak üyelerimize, akrabalarımıza gerekli bilgilendirmeleri yapmaktayız" diye konuştu.

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