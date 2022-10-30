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Mustafakemalpaşa Cumhuriyet için "tekses" oldu

Yerel 30.10.2022, 07:34
Mustafakemalpaşa Cumhuriyet için "tekses" oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Cihan Yıldız ve Bilal Sonses konseri ile binlerce kişinin coşkulu katılımına sahne oldu. Cihan Yıldız ve Bilal Sonses konserine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ünlü sanatçılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ünlü müzisyen Cihan Yıldız ve ünlü şarkıcı, söz yazarı Bilal Sonses konser verdi. İlçenin kalbi konumu Adnan Menderes Meydanı’nda gerçekleşen konsere müziksever vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konser alanını dolduran Mustafakemalpaşalı müzikseverler ünlü sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

BİLAL SONSES’E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

28 Ekim Günü Mustafakemalpaşa’yı eşsiz sessiyle büyüleyen Bilal Sonses’in doğum günü olduğu öğrenen Mustafakemalpaşa Belediyesi, ünlü sanatçıya için yaptırdığı özel pasta ile sürpriz doğum günü yapılarak, doğum günü pastası kestirildi. Binlerce kişinin ‘’ İyi ki doğdun Bilal’’ diye bağırmasıyla ünlü sanatçı duygu dolu anlar yaşadı.

Konserde konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar: ‘’ Gençler, görüyorum ki sizleri enerjik tutan konserler, festivaller… İnşallah yılsonunda yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi’miz ile daha nice güzel etkinliklere imza atacağız… Cihan Yıldız ve Bilal Sonses kardeşlerime bu eğlenceli geceyi yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Tekrardan nice yıllara Bilal kardeşim diyen  Başkan Kanar sözlerine 29 Ekim’in anlam ve önemini içeren konuşmalarıyla devam etti.

Başkan Kanar’ ’Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz efendiler...” dediği o tarihi o güzel o önemli gün… Türk milletinin, şanlı tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan Cumhuriyetimiz tam 99 yaşında. Milli birlik ve Beraberlik Ruhu ile Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet etrafında kenetlenen aziz milletimizle Cumhuriyeti taçlandırmaya devam edeceğiz. ‘’Türkiye Yüzyılı’’ başlıyor. Kültürel mirasımızdan ilham alınarak, yarının dünyasıyla hazırlanan Türkiye’nin otomobili TOGG, 29 Ekim’e Türkiye’nin 99. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Gemlik Fabrikası’nda banttan indirilecek. Türkiye’nin geleceğine değer katan bu önemli proje sayesinde Türkiye Yüzyılı başlayacak.’’ İfadelerini kullandı.

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