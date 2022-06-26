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Muş’ta alt yapı tamam, sıra üst yapıda
Yerel 26.06.2022, 11:52
Muş Belediyesi, alt yapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.MUŞ (İGFA) – Muş Belediyesi, alt yapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın talimatlarıyla alt yapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmaları hızlandı. Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler mahallelerdeki üstyapı çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Ekipler, Kültür Mahallesindeki birçok ara sokakta asfaltlama çalışmaları yapıyor.
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