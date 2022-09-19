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MUSKİ’den Bitez’deki DSİ arızasına müdahale

Yerel 19.09.2022, 16:23
MUSKİ’den Bitez’deki DSİ arızasına müdahale

Bodrum’un Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Devlet Su İşleri (DSİ)ana isale hattında patlak meydana geldi. Patlağa anında müdahale eden MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 11 saatlik çalışmayla arızayı giderdi.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunaniçme suyu hatlarında arızalar meydana gelmeye devam ediyor.

Bodrum’un içme suyunu sağlayan Devlet Su İşleri (DSİ) ana isale hatlarında meydana gelen arızalar bölgede su kesintilerine ve su baskınlarına neden oluyor.

Son olarak Bodrum’un Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki ana hatta patlak meydana geldi. Dün gece yaşanan arızaya 10 dakikada müdahale eden ekipleri çalışmayı sabah 06.30’da tamamladı.

Hat içindeki suyun tahliye edilmesi ve patlayan borunun yenisi ile değiştirilmesi için yoğun çaba sarf eden ekipler 11 saatlik çalışmanın arından patlağı tamir etti.  

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