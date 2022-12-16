MUSKİ, gezici atölyelerle tasarruf sağlıyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, kendi tasarladığı Mobil Bakım Onarım araçları ile envanterinde bulunan 122 adet jeneratör, 448 adet araç ve 104 adet iş makinesinin onarımlarını mobil olarak yerinde gerçekleştiriyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, gezici atölyeleri ile hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlıyor. Gelişmiş teknoloji ve donanımlı personel ile hizmet veren MUSKİ Genel Müdürlüğü, envanterinde bulunan araç, iş makinesi ve jeneratörlerin onarımlarını mobil olarak yerinde gerçekleştiriyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Mobil Bakım Onarım Araçları ile periyodik bakım ve onarım işlemlerini gece gündüz demeden 7/24 iş sahasında gerçekleştirerek hizmetlerin aksamamasını sağlıyor.

2022 yılında bakım onarım işlemlerinin yüzde 41’i sahada gerçekleştirildi

Envanterinde 5 adet Mobil Bakım Onarım Aracı bulunan MUSKİ Genel Müdürlüğü, 2022 yılı içerisinde yaptığı bakım ve onarım işleminin yaklaşık yüzde 41’ini iş sahasında gerçekleştirdi. Mobil Bakım Onarım sistemi ile arıza yapan ya da bakım periyoduna ulaşan araçlar atölye nakillerine gerek kalmadan ihtiyaçları minimum sürede iş sahasında gerçekleştiriliyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, envanterlerinde bulunan Mobil Bakım Onarım Araçlarının kendileri tarafından tasarlandığı ifade edildi.

Kendilerinin tasarlayıp hizmete sunduğu araçlar sayesinde Muğla’nın neresinde olursa olsun MUSKİ’ye ait arıza yapan araçların bulundukları yerde tamir edilebileceğinin ifade edildiği açıklamada, "Su ve Kanalizasyon hizmetlerinde yüksek standartlarda hizmet sunan, sürekli gelişen, etkin ve alanında güven duyulan su idaresi olma yolunda ve vizyonumuzun ışında ihtiyaç duyduğumuz sürati ve etkinliği kazanmamıza destek sağlayacak olan bu araçlar ile vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmeye devam edeceğiz” denildi.