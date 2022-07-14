MÜSİAD İzmir: “Şanlı direniş asla unutulmayacak”

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün altıncı yıldönümü ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

İZMİR (İGFA) - Türk milletinin, hain terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimine karşı dünyada emsali görülmemiş şanlı bir direnişte bulunduğunu dile getiren Saygılı, şu açıklamada bulundu:

“Altı yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir hainlik ve zalimlik nişanesi olarak kaydedilen 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni, aradan geçen zamana rağmen nefretle ve öfkeyle kınıyoruz.

Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu darbe girişiminde, tüm dünyaya ders olacak nitelikteki cevabı, en mert ve yiğit şekliyle Türk Milleti vermiş, vatanına ve devletine sahip çıkmanın tarihte eşine ender rastlanan bir örneğini canı pahasına sergilemiştir.

15 Temmuz gecesinde; genciyle, yaşlısıyla, kadın ve erkeğiyle kendi hayatını hiçe sayarak, vatan savunmasını her şeyin önüne koyup sokaklara çıkan aziz milletimiz, darbecilere geçit vermemiştir. FETÖ’nün hain emellerini boşa çıkaran bu azim, kararlılık ve vatan sevdası, bir daha böyle bir kalkışmaya bu topraklarda cesaret edilemeyeceğinin de en büyük teminatı olmuştur.

Türk halkının ortaya koyduğu mücadele, tüm dünyanın gıpta ettiği, örnek aldığı bir beraberlik örneği olarak tarihin sayfalarına işlenmiştir. Dil, din ve ırk ayrımından uzak bir kenetlenme örneğini yüzyıllardır bu topraklarda sergileyen milletimiz, bu hain kalkışmayla birlikte; ülkemize yöneltilen saldırılara karşı vatan savunmasını esas alarak birlikte karşı koymanın gücünü bir kez daha ispat etmiştir.

15 Temmuz'un yıldönümünde, ülkemize kasteden hain darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınıyor; aziz vatanımıza sahip çıkan yüce milletimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise minnetle anıyorum.

Cenab-ı Hak, milletimize ve devletimize istikamet kazandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Devletimizi ve milletimizi ilelebet payidar kılsın” dedi.