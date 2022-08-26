‘Müjdat Gezen Bir Sevgi Belgeseli’ne Güzelbahçe’de büyük ilgi

Türk tiyatrosunun büyük üstadı ve aydınlanma mücadelesinin simge isimlerinden Müjdat Gezen Güzelbahçe’de Gazeteci Yazar Gökmen Ulu’nun hazırladığı ‘Müjdat Gezen Bir Sevgi Belgeseli’ gösterimi ve söyleşisi büyük ilgi gördü.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, usta tiyatrocu, oyuncu ve aydınlanma mücadelesinin simge isimlerinden Müjdat Gezen’i konuk etti.

Gazeteci Yazar Gökmen Ulu’nun hazırladığı ‘Müjdat Gezen Bir Sevgi Belgeseli’ gösterimine halkın ilgisi büyük oldu. Güzelbahçe Genco Erkal Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelenen belgeseli izleyen seyirciler kimi zaman hüzünlenirken, kimi zaman da kahkahayla keyifli bir zaman geçirdi. Söyleşi esnasında bir can dostun sahneye çıkıp Müjdat Gezen’in yanına gitmesi büyük sanatçıyı çok mutlu etti.

Gazeteci Yazar Gökmen Ulu’nun hazırladığı Müjdat Gezen- Bir Sevgi Belgeseli MujdatGezen’in doğumundan bu güne kadar geçen yaşam mücadelesini ve yakınlarının gözünden de kişiliği anlatılıyor. Oldukça akıcı bir dille kurgulanan belgesel Gazeteci Yazar Gökmen Ulu tarafından yoğun bir çalışma süreci sonunda gerçekleştirildi. Belgeselde Müjdat Gezen’in yaşamına tanıklık eden Alper Kul, Barış Dinçel, Cem Yılmaz, Celal Ülgen, Cüneyt Arkın, Çağlar Çorumlu, Demet Akbağ, Dolunay Soysert, Erkan Can, Emre Kongar, Erol Evgin, Ezgi Mola, Gonca Vuslateri, Günay Karacaoğlu, İlker Ayrık, İlker Başbuğ, Kandemir Konduk, Mustafa Alabora, Perran Kutman, Savaş Dinçel, Şebnem Bozoklu, Şevket Çoruh, Temel Gürsu, Tınaz Titiz, Türkan Şoray, Türker İnanoğlu, Orhan Aydın, Özden İnönü Toker, Uğur Dündar, Yasemin Yalçın, Yıldız Kenter ve Zülfü Livaneli gibi isimler yer alıyor.

Kimi zaman hüzünlü, kimi zaman ise komik anekdotların da yer aldığı belgesel, Güzelbahçeliler tarafından büyük alkış aldı. Gazeteci Gökmen Ulu kendilerini ağırladıkları için Güzelbahçe Belediyesi ve Güzelbahçelilere teşekkür etti. “Örnek aldığımız bir jenerasyondur. Yüreğinizdeki devrim ateşi hiç sönmesin. Bu da bize daha büyük enerji veriyor. Belgeseli değil sizleri seyrettim. Alkışlarınız, kahkalarınız o kadar içten o kadar güçlü ki gerçekten daha büyük bir motivasyon sağladı bu bana. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yaklaşık bir buçuk saat süren belgeselin ardından moderatörlüğünü Gökmen Ulu’nun yaptığı söyleşiye katılan Müjdat Gezen hayatından bazı anılarını anlattı, sorularını yanıtladı.

Belgeselin ardından da 1,5 saat süren soru-cevap şeklinde süren etkinlikte Türkiye gündemine ve tiyatroya dair görüşlerini dile getirdi.

Söyleşi sonunda Tiyatronun ustası Müjdat Gezen ve Gazeteci Gökmen Ulu’ya çiçek taktim eden Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Çam, “büyük ustayı ağırlamaktan mutluluk duyduk. Böyle büyük sanatçılara her dönem ihtiyacımız var. Siz çok yaşayın, iyi ki varsınız, ayaklarınıza sağlık, teşekkür ederiz” dedi.