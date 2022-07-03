Muhtarlardan Başkan Güngör’e ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan ve Türkoğlu’nda görev yapan muhtarları makamında ağırladı.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan ve Türkoğlu’nda görev yapan muhtarları makamında ağırladı. Ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür eden Başkan Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi mahallelerimizin eksiklerini tespit etme ve bir plan doğrultusunda yatırımlarımızı hayata geçirme noktasında sık sık muhtarlarımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Bugün de Elbistan ve Türkoğlu ilçelerimizde görev yapan kıymetli muhtarlarımızı misafir ettik. Ziyaretleri için tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de paydaşlarımızla istişareler neticesinde şehrimize yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.