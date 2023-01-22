Muhtarlardan Başkan Demir’e teşekkür

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Muhtar Bilgi Sistemi (MUBİS) eğitim çalışması hız kesmeden devam ediyor.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi muhtarların, MUBİS daha etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla başlattığı eğitim çalışmasına devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim çalışmasının 5’incisi Alaçam ilçesinde gerçekleştirildi. Programda 43 muhtara, elektronik ortamda talep, istek, görüş, öneri ve şikâyetlerin iletebildiği MUBİS sistemi üzerinden nasıl iletişim kurulduğu ve sistemin amacı hakkında bilgi verildi. Eğitim çalışması ile birlikte muhtarların MUBİS sistemini daha verimli kullanmalarını sağlayarak mahallelerindeki yaşanan sorunları en kısa zamanda ilgili kuruma iletmeleri ve hızla çözüm üretilmesinin sağlanması hedefleniyor.

MUBİS eğitim çalışmasının hizmetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde çok önemli olduğunu dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Mahallerimizde yaşanan tüm sorunların çözümü noktasında muhtarlarımızın MUBİS sistemini daha verimli kullanmaları çok önemli. Bunun içinde MUBİS sistemi hakkında muhtarlarımızın daha fazla bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Sistemin daha etkin kullanımı mahallerimizde yaşanan sorunların ilgili kurumlara bilgilendirilmesi ve sonrasında çözümü noktasında hız kazandıracaktır. Bu sistemin daha etkin kullanımı muhtarlarımız ile kurumlarımız arasında daha hızlı ve etkili bir iletişim kurulmasını sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda 17 ilçemizin tamamında tüm muhtarlarımıza vereceğimiz MUBİS eğitimlerine hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaş ile devlet kurumları arasında bir köprü görevini üstlenen tüm muhtarlarımızın her zaman yanındayız” dedi.

MUBİS eğitimine katılan Alaçam Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Sönmez ise, “Alaçam ilçemizdeki muhtarlar olarak aldığımız bu eğitim sayesinde birçok yeni bilgi öğrendik. Muhtarlarımız bu eğitimler sonrasında MUBİS sistemini daha güzel ve verimli bir şekilde kullanabilecekler. Hizmetlerin gerçekleştirilmesi aşamasında muhtarlarımızın teknolojiyi daha aktif kullanıp kurumlarımızla iletişime geçmeleri sorunların çözümüne de hız kazandıracaktır. Her zaman muhtarlarımızın yanında olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e her alanda verdiği destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu.