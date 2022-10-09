Muharremşah’a çok amaçlı spor salonu

Uşak Belediyesi’ne bağlanan ve mahalleye dönüşen Muharremşah’ta şimdiye kadar 41 bin 200 metrekare sathi yol kaplaması, 1250 metre içme suyu hattı ve 3 bin 400 metre kanalizasyon hattı yapılmıştı. Muharremşah Mahallesi’nde eksikliği hissedilen çok amaçlı salonu için de kollar sıvandı. Hazırlıkları tamamlanan Muharremşah Çok Amaçlı Spor Salonu’nda bugün temeller atıldı.UŞAK (İGFA) - Temel atma törenine Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TESİS BÖLGE HALKININ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Bölge halkına yeni bir sosyal alan kazandırmak üzere çalışmalarına başlanan Muharremşah Çok Amaçlı Spor Salonu, basketbol, voleybol ve hentbol sahalarını barındıracak.Okul bölgesinde hayata geçirilen ve öğrencilerin de kullanabileceği kapalı spor salonu ayrıca düğün ve mevlit gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek.Hava koşullarına bağlı kalmadan güvenli bir şekilde sportif etkinliklerin gerçekleştirilebileceği tesis toplamda 936 metrekarelik bir alana oturacak, içerisinde 135 kişilik bir tribün bulunacak.

Mahallenin önemli bir kısmındaki alt yapı ve yol ihtiyacının giderildiğini paylaşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, seçim öncesi bölgeye bir kapalı tesis sözü verdiklerini hatırlattı.

SÖZ VERDİĞİMİZ TÜM PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEK

Çakın, “Burada, öğrencilerimizin sportif faaliyetlerini yerine getirebileceği, mahalledeki gençlerimizin farklı bir yere gitmeye gerek kalmadan düğünlerini yapabilecekleri ve mevlitlerini okutabilecekleri, bir araya gelerek keyifli etkinlikler düzenleyebilecekleri çok amaçlı salon ihtiyacı vardı. Bizlere bir talepte bulunmuşlardı. Biz de bunun sözünü vermiştik. Bugün vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiden yeni tesisimizin tüm mahallemize hayırlı olmasını Cenabı Allah’tan temenni ediyorum.” dedi. Söz verilen tüm projelerin aynı Muharremşah Mahallesi’ndeki gibi tek tek hayata geçirileceğini vurgulayan Başkan Mehmet Çakın, en kısa zaman içerisinde açılışların da birlikte gerçekleştirileceğini dile getirdi.

TARHAN: SALON ÇOK FAYDALI OLACAK

Muharremşah Mahallesi Muhtarı Fethi Tarhan: “Mahallemize çok güzel bir hizmet oldu. Başkanımız seçim zamanı söz verdiği gibi çok amaçlı spor salonunun temelini attı. Toplu organizasyonları gerçekleştirecek bir yerimiz yoktu. Bu spor salonu bizler için çok faydalı olacak. Ayrıca yanımızda bulunan okulumuz bir spor salonu kazanmış olacak. Voleybol, basketbol ve hentbol sahaları çocuklarımız için güzel olacak.” dedi.

Mahalle sakinlerinden Recep Kaya ise “Tesis mahallemiz için çok iyi oldu. Çocuklarımızın spor yapabileceği, okulumuza yakın ve her yönden çok güzel bir tesis olacak.” diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.