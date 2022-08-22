Muğlalı Okçu Avrupa Şampiyonu oldu

İngiltere'nin Lilleshall kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçularından Hazal Burun 2022 Avrupa Gençler Şampiyonu oldu.MUĞLA (İGFA) - 2022 Avrupa Gençler Avrupa Şampiyonası 16-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında İngiltere’nin Lilleshall kentinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi okçuluk branşı sporcuları Dr. Ejder Sözen’in antrenörlüğünde önemli başarılar kazanmaya devam ediyor.

Lilleshall kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun, Makaralı Yay Genç Bayanlar Kategorisinde 32 sporcu arasından Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Ayrıca Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda U21 Kadınlar kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Hazal Burun ve Songül Lök ile İpek Tomruk Türkiye’yi temsil etti.

Hazal Burun, Songül Lök ve İpek Tomruk’tan oluşan Makaralı Yay U21 Kadın Takımı Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.