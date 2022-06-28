Muğla’dan dönen Kocaeli İtfaiyesi İzmir’de bir yangına müdahale etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Marmaris’ten dönüş yolunda İzmir’de bir yangına daha müdahale etti.KOCAELİ (İGFA) - Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri dönüş yolunda İzmir’de otobanda meydana gelen yangına müdahale etti.

İzmir Otoyolu Kemalpaşa yol ayrımında meydana gelen yangına ilk müdahaleyi yaparak yangını kısa sürede söndürdü. Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri meslektaşlarına yangını söndürmelerinden dolayı teşekkür etti.