Muğla’da belediyeden işçi maaşlarına zam

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında işçi maaşları için ek protokol imzalandı. Asgari ücretin 5 bin 500 TL olarak belirlenmesi üzerine yapılan zam ile Büyükşehir Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 561 TL'ye yükseldi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında işçi maaşları için ek protokol imzalandı. 2022 yılı Ocak ayında yapılan %63.07’lik zam oranın ardından bu yıl içinde ikinci defa yapılan düzenlemeye göre Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına %30’luk bir zam daha yapıldı. Düzenlemeye göre en düşük işçi maaşı 5 bin 128 TL’den, 6 bin 561’e yükseldi.

En Düşük Maaşa 1433 TL Zam Yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 bin 66 çalışanı ilgilendiren maaş zammı yapıldı. İyileştirmeye göre en düşük maaşı alan 145 işçi 6 bin 561 TL ücret alacak. 1893 işçi ise 6 bin 648 TL ile 6 bin 906 TL arasında ücret alacak. Geri kalan 1028 çalışanın maaşları 7 bin 43 TL ile 9 bin 852 TL arasında değişiyor.