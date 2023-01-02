Muğla Ula’da içme suyu depoları yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri, Ula’nın Alparslan, Ayazkıyı, Demirtaş ve Köprübaşı Mahallelerinin içme suyu dağıtımını sağlayan 500 m3’lük ve 1000 m3’lük içme suyu depolarını yeniliyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha nitelikli ve yeterli içme suyuna ulaşabilmesi için içme suyu depolarının bakım, onarım ve tadilatlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda MUSKİ Genel Müdürlüğü, Ula ilçesinde 4 mahalleyi besleyen 500 metreküplük ve 1000 metreküplük içme suyu depolarının tadilatını yapıyor.

MUSKİ ekipleri tarafından Ula ilçesinin merkez mahalleleri olan Alparslan, Ayazkıyı, Demirtaş ve Köprübaşı Mahallelerinin içme suyu dağıtımını sağlayan su depolarının iç hazneleri, vana, boru hattı gibi bağlantı elemanlarının bakımları ile dış yapılarında yenileme ve çevre düzenlemesini yapıyor. Kısa süre içerisindetamamlanacak çalışmalarla birlikte su depoları devreye alınarak vatandaşların hizmetine sunulacak.