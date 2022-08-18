Muğla Turgutreis'in arıtmasında yüzde 66 tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden tamamlandığında Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak olan Turgutreisİleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde çalışmaların yüzde 66’sı tamamlandı. Güncel döviz kuruna göre 235 Milyon 688 Bin 869 TL maliyet ile devam eden çalışmalar tamamlandığında tesis 200 bin kişilik nüfusa hitap edecek.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı Turgutreisİleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Denize Deşarj projesi inşaatının yapımı devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından 2021 yılı Haziran ayında temeli atılan ve Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak olan Turgutreis Atık Arıtma Tesisi inşaatında çalışmaların yüzde 66’sı tamamlandı.

Bodrum’un Turgutreis Mahallesi'nde iki kademeli olarak planlanan ve ÇED Olumlu Belgesi alınan Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin toplam kapasitesi 37 bin metreküp olacak ve 200 bin kişilik nüfusa hitap edecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum İlçesinde önemli altyapı yatırımları yaptıklarını ve bu yatırımların Bodrum’un geleceği için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Başkan Gürün, “Bodrum Muğla’nın dünyaya açılan yüzlerinden biri. Hem doğası hem denizi hem de tarihi ile çok önemli bir merkez. Bu nedenle biz bu güzellikleri korumak ve gelecek nesillere güvenle aktarabilmek için üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Bodrum’un uzun yıllarıdır çözüm bekleyen sorunlarını teker teker çözüme kavuşturuyoruz. TurgutreisAtıksu Arıtma tesisimiz Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olma özelliğini taşıyor. TurgutreisAtıksu Arıtma tesisimiz 37 bin metreküp kapasitesi, deniz deşarjı ve elde edilen suyun yeşil alanlarda kullanılması özellikleri ile modern ve Muğla’ya yakışan bir tesis olacak” dedi.