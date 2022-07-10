Muğla protokolü bayramlaştı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla Valiliği’nce Menteşe Öğretmenevinde düzenlenen Bayramlaşma Programında kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların bayramlarını kutladı.

MUĞLA (İGFA) - Bayramlaşma programına Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Mürsel Alban ve Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Cumhur Çoban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Menteşe Öğretmenevindeki programın ardından Vali Orhan Tavlı ve beraberindeki heyet, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığındaki bayramlaşma programlarında emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutladı.

Daha sonra Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, Huzurevi sakinleriyle ve çocuk evlerinde kalan çocuklarla bayramlaştı.

Vali Orhan Tavlı, Şehir Eski Mezarlığı Şehitliği ve Şehir Yeni Mezarlığı Şehitliğini ziyaret ederek, aziz vatanımızın birlik ve beraberliği, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizin kabri başında dua etti.