Muğla Milas'tan üreticilere fide desteği

Milas Belediyesi sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışı ile projeler üretmeye ve üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Üretimi ve üreticiyi destekleyici çalışmalar gerçekleştiren Milas Belediyesi tarafından vatandaşlara fide desteği sağlandı.MUĞLA (İGFA) - Gerçekleştirilen proje kapsamında Kızılcayıkık Mahallesi’nde düzenlenen törenle, talepte bulunan ve uygun koşulları sağlayan 12 mahalleden 30 üreticiye 130 bin adet %50 hibeli kışlık sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Tüm mahalleleri kapsayan proje çerçevesinde talep başvurusu yapan 12 mahalleden üreticilere beyaz lahana, kırmızı lahana, brokoli ve karnabahar fidelerinin dağıtımı yapıldı.

Gerçekleştirilen törene Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ateş, Halil Mutlu, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Kızılcayıkık Mahalle Muhtarı Cengiz Topel Gökdağ, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Başkan Tokat; “Yeni kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz üretimin desteklenmesi, çiftçinin yanında olunması, özellikle afet dönemlerinde üreticilerin desteklenmesi, pandemi döneminde üreticinin ürününün elinde kalmaması için destek kampanyaları yürütmesi gibi önemli çalışmalar yürüttüler” dedi.

Konuşmasında üretimin önemine vurgu yapan Başkan Tokat, “Yaşadığımız sıkıntılar bizlere şunu gösterdi ki üretmekten başka çaremiz yok. Üretimle söz sahibi olmak zorundayız. Yatırımlar nereye yönlendirilirse yönlendirilsin yaşadığımız şartlar gösterdi ki betonu, parkeyi yiyemeyeceğiz ama mutlaka karnımızı doyurmamız ve besinleri sağlıklı bir şekilde yetiştirmek için üretmemiz şart oldu. Üretimi mutlaka desteklemek zorundayız. Üreticiye tekrar üretme şevkini yaratmak zorundayız. Üretmek gelecek nesiller için kaçınılmaz zorunlu bir stratejik konu bunu hep birlikte sağlamak zorundayız” diye konuştu.

Üretime ve üreticiye yönelik destek projelerinin devam edeceğine vurgu yapan Başkan Tokat; önümüzdeki süreç içerisinde ortak çalışmalarla iş birliği ile üretimi desteklemeye, üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini söyledi.