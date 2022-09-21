Muğla Milas'tan Kemikler'e yeni su kaynağı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas’ın Kemikler Mahallesinde bölgeye yeni su kaynağı sağlamak amacıyla sondaj kuyusu açtı. Açılan sondaj kuyusu ile birlikte bölgeye yaklaşık 4 lt/snyeni su kaynağı sağlanacak.MUĞLA (İGFA) - İl genelinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak için projelerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi,ihtiyaç olan bölgelere yeni su kaynağı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Milas’ta çalışmalarını yoğunlaştıran Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kemikler Mahallesi’nde yaptığı çalışmayla bölgeye yeni su kaynağı sağlıyor.

MUSKİ ekipleri tarafından Kemikler Mahallesinde bölgeye ek su kaynağı sağlamak amacıyla sondaj kuyusu açıldı. Çalışmalar kapsamında Kemikler Mahallesi’nde açılan sondaj kuyusu sonucunda sağlanan yeni içme suyu kaynağı ile depo arasında terfi hattı imalatı yapılacak. Yeni açılan sondaj kuyusundan mevcut şebekeye bağlanacak su kaynağı sonrası mahalleye yaklaşık 4 lt/sn ek kaynağı sağlanacak.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, 2022 yılı içerisinde Bodrum, Ula, Yatağan, Marmaris, Datça, Fethiye, Seydikemer ve Ortaca ilçelerinde ihtiyaç duyulan mahallelerde sondaj kuyuları açmıştı.