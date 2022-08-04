Muğla Milas'tan gıda için hizmet için eğitim

Muğla'da Milas Belediyesi, kısa sürede hayata geçirdiği Belediye Kafeleriyle birlikte büyük beğeni topluyor. Kafe ve Restaurantların hizmet kalitesini de arttırmak isteyen Gıda Şirketi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi geçtiğimiz yıl kurduğu Gıda İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. ile birlikte Milaslıları yeni bir hizmetle buluşturdu.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçen Kafe ve Restaurantlar Milaslı yurttaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Ucuz, kaliteli ve güvenli gıda tüketimi sloganıyla hayata geçen projede Milas Şehir Parkı ve Ören’de Kafe ve Restaurantlar faaliyete başladı.

Hizmet kalitesini arttırmak için kısa sürede vatandaşların büyük beğenisini toplayan kafelerde çalışan personellere belirli aralıklarla eğitimler düzenliyor. Gıda güvenliği, hizmet kalitesi, performans arttırma, sunum teknikleri gibi birçok başlıkta gerçekleşen eğitimlerle birlikte personellerin, vatandaşlara daha iyi hizmet vermesi amaçlanıyor. Gerçekleştirilen eğitimlerin sonuncusu Milas Belediye Gıda Şirketi İşletme ve Personel Ahmet Çetin tarafından verildi. Müşteri memnuniyeti, kaliteli hizmet, genel hijyen kuralları ve buna benzer birçok konu başlığıyla gerçekleşen eğitimlere Gıda Şirketine bağlı tüm personeller katılıyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas için aralıksız hizmet üretmeye devam ettiklerini belirterek, bu kapsamda hizmet içi kursları gerçekleştirdiklerini ve çalışma arkadaşlarının yetkinliklerini arttırdıklarını söyledi.