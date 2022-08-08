Muğla Milas'ta yazlık hizmetler sürüyor

Muğla'da birçok mahallede çalışmalarını sürdüren Milas Belediyesi, vatandaşların taleplerini yerine getiriyor.MİLAS BELEDİYESİ YAZ SEZONUNDA DA HİZMETLERİNİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYOR

MUĞLA (İGFA) - Gerçekleştirdiği çalışmalarla yurttaşların yüzünü güldüren Milas Belediyesi ekipleri, Milas’ın 132 mahallesine de eşit ve etkin hizmet götürme noktasında yoğun bir çaba sarf ediyor.

Bölgede yaptıkları saha çalışmalarının ardından, belirlenen program çerçevesinde hizmetlerini yerine getiren ekipler, yurttaşların taleplerini bir bir karşılıyor.

Milas’ın birçok mahallesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Ören, Kalınağıl ve Gümüşlük Mahallesi’nde çalışmalarını tamamladı. Ören Mahallesi’nde halı saha ve basketbol sahasının genel bakımını ve tamiratı gerçekleştirilirken, Kalınağıl Mahallesi’nde yeni yapılan muhtarlık binasının ve tuvaletin genel tamirat ve boya işlemleri tamamlandı.

Milas için, Milaslılar için çalıştıklarını belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Milas’ımız için çalışmaya, hemşehrilerimizi her gün daha güzel bir Milas’a uyandırma gayretiyle hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Kırsalı çok geniş bir ilçe olmamıza rağmen her mahallemize etkin ve eşit hizmet götürme noktasında yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Gerçekleştirilen çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.