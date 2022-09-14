Muğla Milas'ta üst yapı çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren yerel belediye, Gümüşlük, Çamlıyurt ve Cumhuriyet Mahallesi’nde yaklaşık 4 kilometrelik yolların asfalt kaplama çalışmalarını tamamladı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Akgedik Barajı’ndan temin edilerek şebekeye verilecek olan baraj suyunun arıtılacağı Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin bulunduğu Gümüşlük Mahallesi Çaltılık Mevkisi’nde yaklaşık 1.5 kilometrelik yolun 1. kat sathi asfalt kaplamasını tamamladı.

Ekipler aynı zamanda, Çamlıyurt Mahallesi Dikmen Mevkisi’nde bulunan 1.1 km’lik ve Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 1.3 km’lik 1. kat sathi asfalt kaplama çalışmasını da tamamlayarak yolu vatandaşların kullanımına sundu.

Beçin Mahallesi ile Çamovalı Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlayan 6 kilometrelik karayolunun sathi asfalt kaplama işine de başlayan Milas Belediyesi ekipleri, yolun bir an önce tamamlanması amacıyla sahadaki çalışmalarını hızla sürdürüyor.