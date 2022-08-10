Muğla Milas'ta üst yapı çalışmaları dört bir noktada sürüyor

Muğla'da Milas Belediyesi ilçenin birçok mahallesinde eş zamanlı olarak hizmetlerini sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Milas’ın dört bir noktasında çalışmalarını sürdüren ekipler, 132 mahallede de çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, eş zamanlı olarak Milas’ın farklı bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken ekipler son olarak Narhisar’da taş duvar yapım işini tamamladı.

Göldere Mahallesi’nde ise parke kaplama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren ekipler, Danışment Mahallesi’nde de 100 metreküplük taş duvar yapım işini bitirerek, Sodrakent Fatih İlkokulu çevresinde de 450 metrekarelik yol düzenleme işini tamamladıklarını kaydetti.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, vatandaşların taleplerini yatırım programı kapsamında tamamlamaya çalıştıklarını belirterek, "Daha önce Milas’ta çocuk oyun grubu kurulmayan mahallemiz kalmamıştı. Son olarak Göldere, Narhisar ve Danışment Mahallelerimizde de çalışmalarımızın büyük çoğunluğunu tamamladık" dedi.