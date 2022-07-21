Muğla Milas'ta 'Ulusal Resim Çalıştayı' başladı

Muğla'da Milas Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen 1. Ulusal Resim Çalıştayı, Tarihi Çöllüoğlu Hanı’nda bugün itibariyle başladı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ülkemizin dört bir yanından çalıştaya katılarak, ilçemizin zenginliklerini ve serbest çizimlerini tuvallere yansıtan ressamları ziyaret ederek, çalışmalarını inceledi.

Çöllüoğlu Hanı’nda bugün itibariyle başlayan çalıştaya ülkemizin farklı yerlerinden katılan 17 kişilik ekip hem kendi tarzları hem de ilçemizle ilgili çizimler yaparak canlı performans sergiliyor. Çalıştayın son günü olan 25 Temmuz Pazartesi günü ise sergi açılışı yapılacak.

1. Ulusal Resim Çalıştayı hakkında açıklamalarda bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, çok meraklı ve heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Emeği geçen, buraya katılan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye’nin değişik yerlerinden üstatlarımız, ressamlarımız şu anda bu çalıştay için Çöllüoğlu Hanı’nın tarihi ve mistik ortamını kullanıyorlar. Ben de çalışmaları inceledim. Güzel çalışmalar var. Sanatçılarımız ürünlerini bize bırakacak ve burada bir koleksiyon olarak devam edecek. Bu seneki duruma göre önümüzdeki yıllarda da bu çalıştayı geliştirmek ve geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.