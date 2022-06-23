Muğla Milas'ta Selimiye Pazaryeri yenileniyor

Muğla'da Milas Belediyesi tarafından yenileme çalışmalarına başlanan pazar yerine Selimiye’ye yakışır pazar yeri ve Çok Amaçlı Sosyal Alan yapımı gerçekleştirilecek.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde uzun süredir Selimiyeli vatandaşlarımıza hizmet veren pazar yerinde yenileme çalışmaları başladı.

Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce gerçekleşen yıkım ve söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından Selimiye Pazaryeri ve Çok Amaçlı Sosyal Alan’ın yapımına ivedilikle başlanacağı bildirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, her mahalleye eşit ve etkin hizmet götürme adına çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Selimiye Mahallesi'nin modern bir pazar yerine kavuşması için çalışmalara başladık. Ekiplerimiz mevcut pazar yerinde yıkım ve söküm çalışmalarına başladılar. Çevre düzenlemelerinin de tamamlanmasının ardından Selimiye’ye yakışan bir pazar yeri ve Çok Amaçlı Sosyal Alan’ı en kısa sürede hizmete sunacağız" diye konuştu.