Muğla Milas'ta okul öncesi kırtasiye desteği

Muğla Milas Belediyesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı kapsamında dar gelirli öğrencilere kırtasiye yardımını sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde öğrenim görecek dar gelirli öğrencilere verilen yardımda, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyi okullarda okuyan öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak malzeme bulunuyor.

Milas Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ve velilerin yüzünü güldüren uygulamadan en çok dar gelirli aileler memnun.

Belediyeye başvuran ve Sosyal Yardım Yönetmeliği doğrultusunda yardım almaya hak kazanan vatandaşlara yapılan yardımlarla birlikte, eğitimde fırsat eşitsizliğini bir nebze de olsa ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, geçtiğimiz yıl başvuruda bulunan ve yardım almaya hak kazanan 270 aileye yardım yapıldığını belirtirken, bu yıl, 189 aileye yardımların ulaştığını ve halen devam ettiğini aktardı. Başkan Tokat, “Okullarımızın eğitim ve öğretime başlamasına az bir zaman kaldı. Bu yıl da hedefimiz ilçemiz genelinde bulunan tüm dar gelirli ailelere bu kırtasiye yardımımızı ulaştırmak. Milas Belediyesi olarak her zaman ve her koşulda çocuklarımızın ve ailelerinin yanındayız. İmkanlarımız ölçüsünde de gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu vesileyle yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.