Muğla Milas'ta muhtar eşleri buluştu

Muğla'da Milas Belediyesi, kent tarihinde bir ilki gerçekleştirere Muhtar Eşleri buluşmasına ev sahipliği yaptı.MUĞLA (İGFA) - Milas tarihinde bir ilki gerçekleştiren Belediye, Muhtar Eşleri Tanışma ve Kaynaşma Toplantısı’nı dün düzenlediği etkinlikle gerçekleştirdi.

Milas Belediye Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe 84 mahalle muhtarının eşi katıldı. Birçok kadın ise mazeret bildirerek toplantıya katılamazken, düzenlenen etkinlik için Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a teşekkür etti.

Toplantıya eşi Elif Tokat ile birlikte katılan Belediye Başkanı Muhammet Tokat, tüm muhtar eşlerine tek tek hoş geldiniz dedikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gerçekleşen etkinlikte konuşan Başkan Tokat 12 yıl mahalle muhtarlığı yapan bir babanın oğlu olduğuna dikkat çekerek muhtarlığın ne kadar önemli bir görev olduğunu bildiğini söyledi.

Başkan Tokat, ilerleyen süreçte de bu tür buluşmalarımızı sürdüreceklerini belirterek, toplantıya katılanlara teşekkür etti.