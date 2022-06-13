Muğla Milas'ta minik çizerler sertifikalandı

Muğla'da Milas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Karikatür ve Resim Kursu’nu tamamlayan öğrenciler sertifikalarına kavuştu.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi bünyesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında açılan Karikatür ve Resim Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalandı.

Eğitmenliğini Mehmet Nergiz’in yaptığı Karikatür ve Resim Kursu’na katılan öğrenciler için düzenlenen sertifika törenine, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da katıldı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, öncelikle minik ellerden çıkan birbirinden güzel eserleri inceledi ardından düzenlenen sertifika programında çocuklara sertifikalarını takdim etti.

Tokat, kurs eğitmeni Mehmet Nergiz başta olmak üzere bu kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kursların yaz dönemi boyunca devam edeceği aktarılırken, başvuruların açılmasıyla birlikte vatandaşların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne müracaat da bulunabileceği öğrenildi.