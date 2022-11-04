Muğla Milas'ta mevsimlik bakım ve budama

Muğla'da Milas Belediyesi tarafından her yıl ilçe genelinde düzenli olarak yürütülen mevsimlik bakım ve budama çalışmaları aralıksız devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi'ne bağlı ekipler, Boğaziçi Mahallesi, Dörttepe Mahallesi Sağlık Ocağı ve okul bahçesinde bulunan ağaçların budama çalışmalarını tamamladı.

Mevsimlik bakım çalışmaları kapsamında kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için Ören Mahallesi’ndeki yağmur suyu drenaj kanallarının temizlik çalışmaları da yapıldı.

Ağaçların düzenli gelişimini sağlamak, rüzgar ve fırtınalı havalarda tehlikeyi en aza indirmek amacıyla yürütülen çalışmaların önemine değinen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, özellikle rüzgarın şiddetini gösterdiği hava şartlarında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla budama çalışmalarımıza hız verdiklerini belirterek, "Ekiplerimiz Ören’de yağmur suyu drenaj kanallarının temizliği çalışmasını da tamamladı. Belirlenen program çerçevesinde ekiplerimizin mevsimlik bakım çalışmaları devam edecektir" dedi.