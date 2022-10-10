Muğla Milas'ta 'kültürel miras' için alan incelemesi

Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KUDEB Şefliğince kültürel mirası koruma programı kapsamında proje alanı olarak seçilmiş olan Bafa-Çamiçi Mahallesi ve çevresinde yer alan kültür varlıklarının tespiti ve koruma koşullarının belirlenmesine yönelik çalışmalar başladı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediye Başkanlığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri iş birliğinde yürütülen çalışmalar 60 kişinin katıldığı uzman ve öğrenci grubuyla 1 haftalık alan çalışması sonrasında gerçekleştirilecek çalıştay ve halkı bilgilendirme toplantısı ile son bulacak.

Çalışmalara alanında uzman Prof. Dr. M. Zühre Sözeri Yıldırım, Doç. Dr. Kunter Manisa (YTÜ), Öğr Gör. Aslı Alanlı, Jüri üyesi olarak katkı verecek olan Doç.Dr. Bora Yerliyurt (YTÜ) ve Doç.Dr. Serhat Başdoğan (YTÜ) katılacak.

Çalışmalara katılacak öğrenci ve uzmanlar bugün Belediye Ek Hizmet Binamızı ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Halil Mutlu ile toplantı gerçekleştirdiler. Ekipler daha sonra alan çalışması için Bafa’ya hareket etti.