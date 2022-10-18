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Muğla Milas'ta kırsala yatırımlar sürüyor

Yerel 18.10.2022, 13:51
Muğla Milas'ta kırsala yatırımlar sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde vatandaşların taleplerini dinleyen Milas Belediyesi ekipleri, mahalle sakinlerinin isteği üzerine yapımı süren Dörttepe ve Kızılcakuyu’daki çok amaçlı salonların boyası ve bakımı ile Avşar’da 5 bin 500 metrekarelik parke kaplama işini tamamladı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi’nin ilçe genelinde yürüttüğü parke yenileme ve sosyal alan inşa çalışmaları sürüyor. Ekipler, vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyerek bölgeye en çok ihtiyaç duyulan çalışmayı yürütüyor. Avşar Mahallesi’nde 5 bin 500 metrekare parke kaplama işini tamamlayan Milas Belediyesi, Avşar’ı modern bir görünüme kavuşturdu.

‘132 mahalleye eşit ve etkin hizmet’ sloganıyla yola çıkan ekipler, yapımı devam eden Kızılcakuyu ve Dörttepe Mahallesi’ndeki çok amaçlı sosyal alanların boyama ve bakım işini de tamamladı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen çalışma, vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

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