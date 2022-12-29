Muğla Milas'ta kararların yüzde 96'sı oy birliği ile geçti

Milas Belediye Meclisi, 2022 yılında gerçekleştirilen 12 olağan meclis toplantısı, 14 birleşimde 347 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın başkanlığındaki 31 üyeli Milas Belediye Meclisi, 2022 yılında ‘ortak akıl’ vurgusunun en iyi örneklerinden biri oldu.

Yapılan oylamalarda kararların yüzde 96,3’ü oy birliği ile geçti. 347 gündem maddesi dahil olmak üzere oylama gerektiren 358 konunun yer aldığı belediye meclis toplantıları kapsamında kararların 345’i oy birliğiyle, 13’ü ise oy çokluğuyla alındı.

BAŞKAN TOKAT: “MİLAS İÇİN ORTAK AKILLA ÇALIŞIYORUZ”

4 siyasi partinin temsilcisi 31 meclis üyesinin bulunduğu Milas Belediye Meclisi’nin, 2022 yılında uyum içerisinde çalıştığını ve Milas halkı için en doğru kararları vermek için çaba gösterdiğini ifade eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 12 olağan meclis toplantısı ve 14 birleşimde kararların yalnızca 13’ü oy çokluğuyla sonuçlandı. Kararların yüzde 96,3’ü oy birliğiyle geçti. Bu kararların herkesin ortak fikri, ortak görüşü olması herkes için çok önemli. Elde edilen bu işbirliği ve uyum, göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sürekli vurguladığımız ‘ortak akıl’ düşüncesinin en somut örneğidir. Milas Belediye Meclisimiz, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatile girmeyecek. Milas için aşkla, Milas için ortak akılla kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Gerçekleşen bu uyum için Milas Belediye Meclisi üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.