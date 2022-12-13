Muğla Milas'ta ikmal atölyeleri tıkır tıkır

Kırcağız yolu Labranda Bulvarı’nda hizmet veren Milas Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Atölyeleri, küçük bir sanayi sitesi hareketliliğiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Belediye filosundaki iş makinesi ve araçların düzenli bakımını yapıyor, arızalarını gideriyor. Bu işlemlerin belediye bünyesinde gerçekleştirilmesi ile tasarruf edilirken arızalara hızlı müdahalede bulunulması hizmetin kesintisiz devamını sağlıyor.

Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürü İlker Çağlar Türker, büro personelleriyle birlikte yirmi dokuz kişilik bir ekiplerinin olduğunu belirterek “Boya, elektrik, demirhane, tamirhane atölyelerimizle hizmet veriyoruz. Garanti kapsamı dışındaki araçlarımızın bakımları genel olarak atölyemizde gerçekleşmektedir. Ağır bakımlar hariç baskı diksileri, elektrik, yağ, boya gibi periyodik bakımların yapıldığı atölyelerimizde tamirattan üretime kadar her alanda çalışmalarımız sürmektedir.” dedi.

Ekipman eksiklerinin büyük ölçüde tamamlandığını da sözlerine ekleyen Türker, “Mahallelerimizden ve kamu kuruluşlarından gelen taleplerle imkanlarımız doğrultusunda ilgilenmekteyiz. Mahallelerimize kazandırılan sosyal alanların üretimini de yine atölyelerimizde yapıyoruz.” diye belirtti.