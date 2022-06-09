Muğla Milas'ta 'Dokuz Canlı' perde açtı

Milas Şehir Tiyatrosu (MİŞTİ) tarafından hazırlanan Dokuz Canlı oyununun ilk gösterimi gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Milas Şehir Tiyatrosu yeni bir oyunla perdeyi araladı.

Tayfun Türkili’nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Berkan Cengiz’in oturduğu oyunun teknik kadrosunda yönetmen yardımcısı İlkay Oral, Afiş Tasarım Mehmet Nergiz, Dekor Uygulama Osman Ufuk Parça, Işık-Efekt Necati Eser-Osman Ufuk Parça, Genel Koordinatör Necati Eser yer alırken oyuncu kadrosunda ise Berkan Cengiz, Özlem Cengiz, Nihal Alparslan, Murat Yıldırım, Ersin Öney, Emre Serin, İnan Aydoğdu gibi isimler yer aldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen oyun izleyiciden tam not aldı.