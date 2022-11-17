Muğla Milas'ta Cemevi projesi ihalesi yapıldı

Tamamı Milas Belediyesi tarafından Hacıabdi Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan 1268,34 metrekarelik Milas Cemevi projesinin ihalesi gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Milas Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda başlattığı Cemevi projesinde sona geliniyor.

Milas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ‘1268,34 Metrekarelik Betonarme Cemevi Binası Yaptırılması İşi’ 7 Kasım’da ihaleye çıktı. 7 isteklinin katıldığı ihalede, 5 istekli değerlendirmeye alındı. İhale itiraz süresinin sona ermesiyle birlikte ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapılacak. Firma, 210 gün içerisinde çalışmayı tamamlayacak.

Cemevi projesinin Milas Beldiyesi’nin gerçekleştirdiği en önemli projelerden biri olduğunu belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Milas’ta Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın bir araya gelerek ibadet edeceği bir Cemevi bulunmamaktaydı. Milas Belediyesi olarak, tüm hemşehrilerimizin ibadetlerini ve etkinliklerini en iyi şekilde yapabilmesini sağlamak bizler için çok önemli. Yakında kapılarını açacak olduğumuz Milas Cemevi, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.