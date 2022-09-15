Muğla Milas'ta cazibe merkezi Esentepe ayağa kaldırılıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde Esentepe’nin eski cazibeli günlerine dönmesi için yerel belediyenin çalışmaları sürüyor.MUĞLA (İGFA) - Milas’ın Hacıabdi Mahallesi’nde bulunan ve uzun yıllar boyunca Milas halkına hizmet veren Esentepe Aile Çay Bahçesi’ni ayağa kaldırmak için kolları sıvayan Milas Belediyesi, kafeterya ve çevre inşaat işlerinin büyük bir çoğunluğunu tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Muğla Beyazı cinsindeki granit parke küp taş kullandığı yürüyüş yolu tamamlanırken; kafeterya içerisindeki tadilat, parktaki peyzaj ve süs havuzunun tamamlanması için yoğun emek harcanıyor.

Anıtlar Kurulu’ndan onay alınmasının ardından gerçekleştirilen sondaj ve yapım çalışmalarıyla başlayan süreç, bölgedeki tarihsel niteliği olan eserlerin görsel olarak sergilenmesini sağlayacak cam ve peyzaj çalışmalarıyla devam edecek. Proje tamamlandığında kafeterya ve çevresi, ‘dinlenme alanı’ olarak vatandaşlara hizmet verecek.

Kısa süre içerisinde tamamlanması beklenen çalışmalar hakkında açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Milas için önemli bir alan olan Esentepe’yi yeniden Milas halkına kazandırıyoruz. Proje tamamlandığında alan önceki ihtişamlı görüntüsüne kavuşacak.” dedi.