Muğla Milas'ta bir belediye kafesi daha açıldı

Muğla'da Milas Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı gereği hizmetlerini sürdürüyor. Milas Belediye Gıda Şirketi’nin kurulmasının ardından kafelerin açılışı devam ederken son olarak, Ören Kafe ve Restaurant’ın açılışı da gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi geçtiğimiz yıl Belediye Gıda Şirketi’ni kurarak önemli bir atılımın ilk sinyallerini vermişti.

Sosyal belediyecilik anlayışı gereği çalışmalarını sürdüren Milas Belediyesi Belediye Park Kafe’nin açılışının ardından Ören’de eski Köy Gazinosu’nun bulunduğu alanı yenileyerek Ören Kafe ve Restaurant’ın açılışını gerçekleştirdi.

Düzenlenen açılış törenine halkın katılımı yoğun oldu. Tam bir şenlik havasında geçen açılışa Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Milas Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, STK ve meslek odası temsilcileri katılım sağladı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, hem hizmet kalitesi anlamında hem de yurttaşların güvenli ve kaliteli gıdaya erişimi noktasında önemli bir atılım gerçekleştirdiklerini vurguladı. Başkan Tokat, belediye kafelerinden birinin daha açmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, ilçeye hayırlı olmasını diledi.