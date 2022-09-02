Muğla Milas'ta Başkan Tokat zabıtalarla buluştu

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde çalışan personelle bir araya geldi.MUĞLA (İGFA) - Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası kapsamında zabıta personelleriyle bir araya gelen Başkan Tokat’a, Milas Belediye Başkan Yardımcıları Halil Mutlu ve Mehmet Ateş, Milas Belediye Zabıta Müdürü Salim Tanış ve Milas Belediye Özel Kalem Müdürü H. Arda Varol eşlik etti.

Gerçekleşen buluşmada konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Zabıtalarımız son derece zor bir görevi icra ediyor. Özellikle yaz sezonunda nüfusumuzun artmasıyla birlikte üstün bir gayret göstererek çalışmalarını sürdürüyorlar. Bugün 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası vesilesiyle değerli zabıtalarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşaması için gece gündüz çalışan başta Zabıta Müdürümüz olmak üzere, tüm zabıta teşkilatımızın bir kez daha #ZabıtaHaftası'nı kutluyor, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum.” dedi.