Muğla Milas'ta Başkan Tokat'tan tarımsal mesai sürüyor

Muğla'da Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, hafta sonu gerçekleşen Zeytin Hasat Şenliği programı ardından yoğun mesai programını sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Milas'ın Koru Mahallesi’nde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında tritikale ekimine katılan Belediye Başkanı Muhammet Tokat, daha sonra Kıyıkışlacık Mahallesi’ne geçerek, yapımı tamamlanan çalışmaları inceledi.

İlk olarak Koru Mahallesi’nde mülkiyeti Milas Belediyesi’ne ait 12 dekarlık alanda gerçekleşen tritikale ekimine katılan Başkan Tokat, traktöre binerek tohum ekimini görevliler ile birlikte gerçekleştirdi. Hava şartlarının uygun geçmesi durumunda yaklaşık olarak 6000 kg dane yem ve 300 paket kaba yem hasat etmeyi planladıklarını belirten Başkan Tokat, elde edilen ürünlerin ihtiyaç sahibi üreticilere dağıtılacağını ifade etti.

Tohum ekimi sonrasında Kıyıkışlacık Mahallesi’ne geçen Başkan Tokat, burada da Milas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan sahil yolu düzenleme ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Kıyıkışlacık Mahalle Muhtarı Halis Şahin ile birlikte alanı inceleyen Başkan Tokat vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. Son olarak mahallede bulunan İasos Kazı Evi’ni de ziyaret gerçekleştiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kıyıkışlacık’ta tamamlanan çalışmaların tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dileyen Başkan Tokat planlanan programlar çerçevesinde her mahalleye eşit ve etkin hizmet anlayışıyla çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi.