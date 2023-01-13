Muğla Milas'ta atık giysiler kumbaraya

Milas Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği geri dönüşüm projeleriyle gelecek nesillere temiz bir doğa bırakıp, doğal kaynakların korunmasını hedefliyor.MUĞLA (İGFA) - Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hedefiyle ilçe merkezinde 26 noktaya Atık Tekstil Giysi Kumbarası yerleştirildiğini belirten Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sinem Kılıç; "Atık tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla ilçe merkezimizde erişimin kolay olduğu noktalara giysi kumbaraları yerleştirdik.” dedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Milas’ın işlek noktalarına yerleştirilen Atık Tekstil Giysi Kumbaraları ile geri dönüşüm alanında önemli bir adım atıldı.

ESKİLER TEKRAR YENİ OLACAK…

Milas’ın işlek noktalarına 26 adet kumbaranın konumlandırıldığını belirten Temizlik İşleri Müdürü Sinem Kılıç, “Cumhuriyet Mahallesi, İsmetpaşa Mahallesi, Atapark, Sakarya İlkokulu gibi merkez yerlere ilk etapta kumbaralarımızı yerleştirdik. Kumbaralardan toplanan atık tekstil ürünleri, ayrıştırma işleminin ardından kalitesine göre sınıflandırılıp, tekstil ürünlerinin üretilmesinde ham madde olarak kullanılıp geri dönüşümü sağlanacak.

Kumbaralarımızın sayısını ilerleyen günlerde 150’ye çıkaracağız. Halkımız, kullanılmayacak durumdaki giysi, ayakkabı, oyuncak ve çantaları atık tekstil kumbaralarına atarak ülke ekonomimize katkı sağlayabilirler. Projenin bir sonraki aşamasında ise vatandaşlarımız kendi evlerine en yakın kumbarayı internet üzerinden öğrenebilecek.” dedi.