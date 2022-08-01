Muğla Milas'ta 'anneliğe hazırlık' atölyesi

Muğla'da Milas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Anneliğe Hazırlık Atölyesi'nde ilk ders başladı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Anneliğe Hazırlık Atölyesi bugün itibariyle başladı.

Milas Belediye Atatürk Spor Kompleksi’nde gerçekleşen atölyede bilinçli gebelik ve güvenli annelik için alanında uzman doğuma hazırlık eğitmeni ve doğum koçu Berna Ayaz tarafından birçok eğitim veriliyor.

Pandemi kurallarına uygun, pratik bilgilerle dolu ve birçok uygulamanın da olduğu atölye, tüm anne adaylarının katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor.

Atölyeye katılmak isteyen anne adayları 0533 614 29 40 no’lu irtibat telefonundan bilgi alabilir.