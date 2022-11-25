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Muğla Milas'ın kültürel mirasını koruma projeleri tanıtıldı

Yerel 25.11.2022, 16:01
Muğla Milas'ın kültürel mirasını koruma projeleri tanıtıldı

Milas’ın Kültürel Mirasını Koruma Projeleri tanıtım toplantısı 25 Kasım Cuma günü saat 10.00’da Belediye Toplantı ve Evlendirme Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA)- Toplantıya Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, belediye başkan yardımcıları, oda başkanları, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, geçmiş dönem milletvekilleri ve basın mensupları katıldı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın açılış konuşmasıyla başlayan bilgilendirme toplantısında, projelerin sunumunu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KUDEB Şefliği Birim Sorumlusu Arkeolog İsmail Ernur Öztekin yaptı.

“Belediyemizin belli konularda belli başlıklar altında projeleri olmasına karşın toplumun bundan bilgi sahibi olmadığını hissettik. Sivil toplumumuzun konuya ilişkin kanaat önderleri ile projelerimizi paylaşmak istedik. Tarım, eğitim, sağlık alanında da ilerleyen süreçte bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğiz.” Sözleriyle açılış konuşmasına başlayan Başkan Tokat; şunları söyledi:

“2030 YILINA KADAR HEDEFLENEN BİR SÜREÇ VAR”

“Milas’la ilgili yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme ve işbirliği sağlanması hakkında böyle bir sunumu gerekli gördük. 2009 yılında göreve geldiğimiz zaman Milas’ımızın ihtiyaç duyduğu çalışmaları gerçekleştirmeyi kendimize görev edindik. Dönemin Valisi Değerli Ahmet Altıparmak’ı saygı ve teşekkürle anmak istiyorum. Sayın Valimizin öncülüğünde Milas’ta alan çalışması yaptık. Fikirler tartışıldı. Projeler ortaya serildi. Emlak vergilerinden yüzde on kesilerek tarihi eserlerin, tarihi alanların restorasyonunda kullanılmak üzere oluşturulan fonun kullanılması hususunda valimiz bizi çok teşvik etti. Kendisine bu nedenle bir kez daha çok teşekkür ediyorum" dedi.

MİLAS’IN PRESTİJ PROJELERİ Milas’ın marka değerini ön plana çıkarmak adına destek istediklerini belirten Öztekin, 2022-2030 yıllarını kapsayan Stratejik Plan içerisinde yer alan çalışmaları başlıklar halinde şöyle sıraladı:

“Milas Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu, Kıyıkışlacık Koruma Amaçlı İmar Planı, Çomakdağ Mahallesi Krouma Alanı Analiz Çalışması, Bafa-Çamiçi Mahallesi Koruma Alanı Analiz Çalışması, Kapıkırı Arkeolojik Sit Alanı Halihazır Plan Çalışmaları, Esentepe Parkı Koruma Projesi, Baltalı Kapı ve Çevresi Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Balavca Çevre Düzenleme ve Restorasyon Projesi, Uzunyuva Hekatomneion UNESCO Projesi, Mehmet Sait Efendi (Hadi Eskişar Konağı) Restorasyon Projesi, Hacıali Konağı Kültür Evi, Çöllüoğlu Hanı Restorasyon Projesi, Milas Kent Belleği Projesi, Milas Tarihi Arastası 2. Etap Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Milas Salı Pazarı Üretici Pazarı Projesi, Hacıilyas Meydanı ile Çevresi Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Hoca Bedreddin Mahallesi Caddesi Düzenleme Projesi, Tabakhane Caddesi Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Çomakdağ Kültür Evi projesi, Nilüfer Anıl Konağı Restorasyon Projesi, Saniye Özgün Evi Restorasyon Projesi, Milas Kuva-yi Milliye Anıtı Projesi, MİKATAM projesi, Milas Kültür Rotası, Milas Yahudi Kültür Mirası Projesi, Hayıtlı Mescidi Restorasyon Projesi, Kıyıkışlacık Iasos Ziyaretçi Karşılama Merkezi Projesi, Iasos Triatlonu, Bafa Kapıkırı Çevre Düzenleme Projesi, Milas Süs Yolu Projesi, Şeyh Küşteri Kültür Festivali.”

“MİLAS’I UNESCO KALICI LİSTESİNDE GÖRMEK İSTİYORUZ”

Toplantı sonrasında genel bir değerlendirme yapan Başkan Tokat, Milas’ın tarihten gelen zengin birikiminin tanıtımı hususunda işbirliğinin önemli olduğunu belirterek “İşbirliğini asıl zorunlu kılan UNESCO meselesi. Geçici listede Beçin ve Uzunyuva yer alıyor ama biz kalıcı listede yer almak istiyoruz. Seri kültür mirasıyla UNESCO’ya ilerlemeliyiz.” dedi.

Toplantının sonunda konuşma yapan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de, bu çalışmaların az bir kısmı dahi hayata geçse Milas’ın çehresinde önemli değişiklikler olacağını söyledi. Kaymakam Böke, "Büyük bir zenginliğin üzerindeyiz ama tanıtım açısından eksiğiz. Tüm paydaşlarla ortak akıl çerçevesinde önemli çalışmaların yapılacağını düşünüyorum" dedi.

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