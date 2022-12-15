Muğla Milas'ın kırsalına karşılama tabelaları

Muğla'da Milas Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerin giriş ve çıkışlarını güzelleştirmek amacıyla mahalle girişlerine ‘hoşgeldiniz’ ve ‘yine bekleriz’ yazılı tabelalar asıyor.MUĞLA (İGFA) - 132 mahalleye eşit ve etkin hizmet’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Milas Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Çevre düzenleme, yol bakım ve onarım ile temizlik işlerini aralıksız sürdüren ekipler, son olarak kırsal mahallerin giriş ve çıkışlarına ‘hoş geldiniz’ ve ‘yine bekleriz’ yazılı tabelalar astı.

Türkiye’nin en fazla kırsal mahalleye sahip ilçelerinden biri olan Milas’ta yaşanan karmaşıklığın önüne geçen çalışmaları izleyen vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

Milas Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaların, mahallelerin ihtiyaçlarına göre devam edeceği bildirildi.