Muğla Milas'ın araç filosu güçleniyor

Muğla Milas Belediyesi, Milaslı vatandaşlara yaptığı yatırımlarla birlikte daha etkin ve verimli bir hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi 2022 yılında yatırımlarına ve hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Yılın ilk yarısında yaptığı yatırımlarla birlikte vatandaşlardan memnuniyetini kazanan Milas Belediyesi, yılın ikinci yarısında da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Milas’ın gelişmesi ve hizmetlerin kalitesini iyileştirmek için çalışmalarını sürdüren Belediye son olarak 20 tonluk paletli ekskavatörü belediye envanterine kazandırdı.

Milas için hizmetlerin aralıksız devam edeceğini aktaran Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yeni alınan ekskavatörle ilgili bir açıklamada bulundu.

“Araç Filomuzu Güçlendiriyoruz” başlığıyla yapılan açıklamada Başkan Tokat, “Milas Belediyesi olarak hemşehrilerimize hizmet için Milas’a hizmet için araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Belediye envanterimize 20 tonluk paletli ekskavatörümüzü kazandırdık. Tüm hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.